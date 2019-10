Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Tailfingen) Unbekannte steigen in ein leerstehendes Gebäude ein

Albstadt, Tailfingen (ots)

In ein leerstehendes Gebäude in der Emil-Mayer-Straße sind unbekannte Täter eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich vermutlich in der Zeit von vergangener Woche bis Donnerstagmorgen Zutritt in das Gebäude in der Nähe des Naturheilbades. Sie schlugen zunächst im Hinterhof eine Fensterscheibe ein. Durch dieses Fenster stiegen sie ins Gebäude. Dort hängten sie die Feuerlöscher von ihren Halterungen ab und versprühten den Inhalt in den Fluren. Des Weiteren wurden Türen eingeschlagen und Verriegelungen verbogen. Da das Gebäude leer steht konnte von den Einbrechern nichts entwendet werden. Wie hoch der Sachschaden ist, muss erst noch geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Albstadt-Tailfingen (07432 984314-0) entgegen.

