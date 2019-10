Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht in der Dammstaße - Kennzeichen bekannt

Balingen (ots)

Am Donnerstagabend hat eine bisher unbekannte BMW Fahrerin in der Dammstraße beim Ein- oder Ausparken einen Verkehrsunfall verursacht und sich daraufhin aus dem Staub gemacht.

Der Unfall ereignete sich um 19.15 Uhr an einem Parkplatz auf Höhe des Orient Imbiss. Die 22- jährige Fahrerin des beschädigten MINI Coopers konnte den Unfall beobachten. In Folge dessen stieg die BMW Lenkerin aus ihrem Fahrzeug aus und erklärte wie es zum Unfall kam. Nichtsdestotrotz stieg sie wieder in ihr Auto ein und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Hohe von 1000 Euro. Das amtliche Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs ist bekannt. Das Polizeirevier Balingen ermittelt.

