Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Rote Ampel übersehen

Balingen (ots)

Eine 80 Jährige ist am Donnerstagnachmittag in der Bahnhofstraße bei Rotlicht in einen Einmündungsbereich gefahren und hat daraufhin einen Verkehrsunfall verursacht.

Um etwa 15 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mercedes Fahrer die Karlstraße in Richtung Bahnhof. Er bog bei Grünlicht der Ampel hinter einem Lastwagen nach links in die Bahnhofstraße ein. Hierbei stieß er mit der 80-jährigen KIA Fahrerin zusammen. Diese über sah das Rotlicht der Ampel als sie von rechts aus der Bahnhofstraße kommend in den Einmündungsbereich fuhr. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro.

