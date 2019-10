Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) 17-jähriger Motorrollerfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Balingen (ots)

Am Donnerstagmittag ist in der Poststraße ein 17-jähriger Motorrollerfahrer von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Ein 85-jähriger Mercedesfahrer befuhr gegen 11.50 Uhr die Poststraße in Richtung Untere Vorstadt. Er bemerkte während der Fahrt, dass er an seinem eigentlichen Ziel schon vorbei war. Daraufhin bog der Senior in die Zufahrt des Busbahnhofes ein. Dort wendete er und fuhr in Gegenrichtung in die Poststraße ein. Hierbei übersah der 85-Jährige einen aus der Richtung Bahnhofstraße kommenden Motorroller. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 17-jährige wurde am Unterarm verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 5500 Euro. Die Verkehrspolizei in Zimmern (0741 34879-0) bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen.

