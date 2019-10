Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen-Lackendorf) Einbruch in Vereinsheim

Dunningen-Lackendorf (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 15.15 Uhr, sind unbekannte Täter in das Sportheim im Weideleweg eingestiegen. Die Einbrecher zertrümmerten die Scheibe einer Terrassentür und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Ganoven erbeuteten ein Sparschwein mit etwa 50 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Ob es sich bei den Tätern um die gleichen Personen handelt, die in das Sportheim in Mariazell eingedrungen sind, wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

