POL-TUT: (Eschbronn-Mariazell) Einbruch in Vereinsheim

Eschbronn-Mariazell (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 13.45 Uhr, in das Sportheim in der Straße "Haspel" eingedrungen. Die Täter versuchten eine Terrassentür aufzustemmen. Nachdem dies nicht gelang, schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und durchstöberten anschließend die Vereinsräume. Über die Beute liegen derzeit noch keine Informationen vor. Ob es sich bei den Tätern um die gleichen Personen handelt, die in das Vereinsheim in Lackendorf eingedrungen sind, wird derzeit geprüft. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

