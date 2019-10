Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Vorfahrt nicht beachtet

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine 22-jährige BMW-Fahrerin hat am Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, an der Kreuzung Hansjakobstraße / Friedhofweg die Vorfahrt nicht beachtet und einen Unfall mit rund 6.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Autofahrerin war auf der Hansjakobstraße unterwegs und wollte geradeaus in Richtung Hochwiesle weiterfahren. Hierbei missachtete sie einen vorfahrtsberechtigten VW Transporter eines 50-jährigen Mannes, der von rechts kam. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell