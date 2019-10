Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Auto überschlägt sich- Fahrer verletzt

Sulz am Neckar (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, ist ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Neckarhausen und Glatt von der Kreisstraße abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Der Fahrer war in Richtung Glatt unterwegs und kam auf dem neuen Fahrbahnbelag ins Schleudern. In der Folge schlitterte der Wagen nach rechts von der Straße und überschlug sich. Der 22 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht und musste in die Klinik eingeliefert werden. An seinem BMW entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

