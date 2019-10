Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn-Röt) Unbekannte legen Röter Wasserversorgung lahm - Pumpe überhitzt

Baiersbronn-Röt (ots)

Einen ganz blöden Scherz haben sich unbekannte Täter am Dienstagabend im Baiersbronner Ortsteil Röt geleistet: sie stellten die provisorische Wasserversorgung ab, weshalb die Förderpumpe beim Sägewerk Mohrlock heiß lief und jetzt nicht mehr funktioniert.

Derzeit werden in Röt Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt. Deswegen ist die normale Wasserversorgung eingeschränkt. Die Gemeindewerke Baiersbronn zogen zur Sicherstellung der Wasserversorgung eine provisorische Leitung von einem Hydranten beim Autohaus Schleeh bis zum Sägewerk in der Untere Ortsstraße. Am Dienstagabend drehten Unbekannte bei der Holzbrücke über die Murg beide Absperrventile der Notleitung zu. Das hatte zur Folge, dass beim Sägewerk eine Förderpumpe heiß lief und wegen der Überhitzung nicht mehr funktionierte. Danach war die gesamte Röter Wasserversorgung lahmgelegt. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Der Polizeiposten Baiersbronn ermittelt in der Sache. Es werden Zeugen gesucht und gebeten, unter der Rufnummer 07442 180269 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell