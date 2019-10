Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen, Pfohren) Lkw-Fahrer gerieten in Streit - Reizgas eingesetzt - Zeugen zu Vorfall gesucht

Donaueschingen (ots)

Der Fahrer eines bulgarischen Sattelzuges wurde am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr von einem rumänischen Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 31, Höhe Teilhof, zum Anhalten genötigt. Anschließend kam es zwischen den beiden Männern zu einem verbalen Disput der darin endete, dass der Fahrer des rumänischen Lastzuges seinem Kontrahenten Reizgas ins Gesicht sprühte. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind völlig unklar. Der Beschuldigte soll jedoch vom Dögginger Tunnel weg bis an die Tatörtlichkeit dicht aufgefahren sein, dabei soll er immer wieder die Lichthupe betätigt haben. Nach Pfohren überholte der Beschuldigte den bulgarischen Lkw und griff dessen Fahrer in der erwähnten Weise an. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung flüchtete der Beschuldigte mit seinem Truck. Es handelte sich um eine weiße MAN-Zugmaschine mit weißem Auflieger mit rumänischem Kennzeichen. Ein Teil des Kennzeichens lautet CJ. Der beschuldigte Fahrer wird als circa 40 Jahre alt, 170 cm groß, mit kräftiger Statur und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Nach der Attacke konnte der Geschädigte mit seinem Lkw nicht mehr weiterfahren, so dass sich auf der Bundesstraße ein Rückstau von circa ein bis zwei Kilometer Länge bildete. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0.

