Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Achtjähriger Radfahrer bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Mittwochnachmittag ist an der Einmündung der Lange Straße in die Burgstraße ein achtjähriger Junge von einem abbiegendem Auto erfasst und verletzt worden.

Ein 39-jähriger Autofahrer bog gegen 17 Uhr von der Burgstraße nach rechts in die Lange Straße ab. Dabei übersah er den jungen Radfahrer, der auf dem Gehweg aus Richtung Durrweiler kam und an der Querungshilfe über die Lange Straße fuhr. Bei der Kollision wurde der Junge seitlich erfasst und zu Boden geworfen. Dabei verletzte er sich leicht. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell