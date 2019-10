Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen-Pfohren, Bundesstraße 31) 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Donaueschingen-Pfohren, Bundesstraße 31 (ots)

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro an einem VW Golf und einem Mercedes Vito Kleinbus ist es am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, zwischen den Abzweigungen Pfohren/Neudingen (K 5749) und Pfohren/Teilhof (K 5756) auf der Bundesstraße 31 gekommen. Ein 25-jähriger Golf-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Kleinbusses des Typs Mercedes Vito. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell