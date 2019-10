Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Zu weit links gefahren und mit einbiegendem Auto zusammengestoßen - Unfall fordert 12.000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein 71-jähriger Fahrer eines Transporters auf einem Seitenarm der Dürrheimer Straße nicht aufgepasst und ist mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Der ortsunkundige Fahrer des Transportes vom Typ VW Crafter fuhr gegen 15.30 Uhr auf dem Seitenarm stadtauswärt. Vermutlich abgelenkt durch eine Hausnummernsuche steuerte der Mann auf Höhe des Gebäudes Dürrheimer Straße 37 zu weit nach links, just in dem Moment, als ein 35-Jähriger mit einem VW Phaeton von einem Grundstück nach rechts in Richtung Stadtmitte auf den Seitenarm abbog. Auch der Abbiegende achtete nicht auf den näherkommenden Transporter, so dass es zwischen beiden Fahrzeugen zu einem Zusammenstoß kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

