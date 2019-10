Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Fahrzeuglack eines Autos absichtlich zerkratzt

VS-Schwenningen (ots)

Durch das absichtliche Zerkratzen des Fahrzeuglacks hat ein unbekannter Täter an einem in der Oppelner Straße abgestellten Kia Sportage rund 1000 Euro Schaden angerichtet. Der Kia parkte im Zeitraum von Dienstagabend, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, in der Oppelner Straße. In dieser Zeit machte sich der unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand an dem Wagen zu schaffen und zerkratzte die rechte Fahrzeugseite des Kias. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

