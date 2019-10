Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Geparktes Auto gestreift und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Dienstagabend, 22.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, in der Walter-Rathenau-Straße einen geparkten Opel Corsa beschädigt und ist anschließend abgehauen. Vermutlich fuhr der Unbekannte zu dicht an dem vor Gebäude Nummer 32 abgestellten Opel vorbei, streifte diesen und richtete so an dem geparkten Auto rund 2000 Euro Sachschaden an. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell