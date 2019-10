Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) Sattelzug-Lastwagen im Bereich eines Feldweges zur Seite gekippt

VS-Pfaffenweiler (ots)

Von einem landwirtschaftlichen Hof nahe Pfaffenweiler kommend, ist eine Lastwagen-Fahrerin am Mittwochvormittag in einen Graben gefahren und hat so den benutzten Sattelzug mit Anhänger zum Kippen gebracht. Die 53-jährige Frau fuhr mit dem Sattelzug und einem mit Gülle befüllten Spezial-Sattelauflieger zwischen Pfaffenweiler und Tannheim einen Feldweg entlang und wollte auf die Landesstraße 181 abbiegen. In einem Moment der Unachtsamkeit geriet die Frau mit der Sattelzugmaschine zu weit nach rechts in einen Graben, wodurch der Lastwagen mitsamt dem Sattelanhänger zur Seite kippte. Glücklicherweise blieb die Lastwagen-Fahrerin unverletzt. Ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger half der Frau aus der Fahrerkabine. Vorsorglich fuhr eine Rettungswagen-Besatzung zur Unfallstelle, wurde jedoch nicht benötigt. Auslaufende Betriebsstoffe am Lastwagen machten den Einsatz der Feuerwehr erforderlich, die zusammen mit einem Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes mit drei Fahrzeugen und 10 Mann anrückte. Ein Spezial-Abschleppdienst kümmert sich um das Aufrichten des gekippten Lastwagens und schließlich um dessen Abtransport.

