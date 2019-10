Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Verkehrsunfall führt zu 13.000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen im Bereich der Kreuzung Max-Planck-Straße und Heinrich-Hertz-Straße ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer eines Jeeps war gegen 07.30 Uhr auf der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs und bog von dieser nach links auf die Max-Plank-Straße ab. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Audi, dessen Fahrerin verkehrsbedingt in der Max-Plank-Straße zum Stehen gekommen war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell