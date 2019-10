Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Heckscheibe an Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

An einem roten Renault Twingo, der am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Bahnsteig zu den Schulen in der Max-Planck-Straße geparkt war, warfen bislang unbekannte die Heckscheibe des Fahrzeuges ein. Möglicherweise wurde die Tat von Passanten beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

