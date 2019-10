Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall zwischen Radlern - 65-Jähriger leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr, auf dem Fahrradweg der Straße "Im Anger". Ein 65-jähriger Pedelec-Radler fuhr in Richtung Immendingen. Als ein nachfolgender 46-jähriger Radfahrer ihn zu Überholen beabsichtigte, kam es zum Zusammenstoß. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 65-Jährige plötzlich von der rechten auf die linke Seite des Radweges gewechselt. Während der 46-Jährige in den Grünstreifen ausweichen und anhalten konnte, stürzte der 65-Jährige. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pedelec des Mannes sowie an seinem Helm entstand Sachschaden.

