POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Suzuki - Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Die Polizei sucht dringend Zeugen

Albstadt (ots)

Am Mittwochmorgen sind Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt zu Zeugen einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer geworden, als sie gesehen haben, wie es am Ortseingang Truchtelfingen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen ist.

Um etwa 10.20 Uhr überholte ein 83-jähriger Suzuki-Fahrer am Ortseingang Truchtelfingen aus Richtung Ebingen kommend trotz Gegenverkehr einen Müllabfuhrwagen. Der entgegenkommende PKW und der Überholte mussten stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die Streife, die sich hinter dem bremsenden PKW ebenfalls im Gegenverkehr befand, konnte den gefährlichen Überholvorgang beobachten und hielt den Suzuki-Lenker darauf an. Dieser war sich, auch nach dem Gespräch mit den Polizisten, keiner Schuld bewusst und bestritt, dass es zu einer heiklen Situation kam. Beobachter dieses gefährlichen Überholvorgangs werden nun gebeten sich bei der Polizei in Albstadt (07432 955-0) zu melden.

