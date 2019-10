Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auto fährt auf LKW

Balingen (ots)

Am Mittwochvormittag sind auf der B463 zwischen Engstlatt und Owingen ein Auto und ein Lastwagen aufeinander gefahren.

Ein 36-jähriger LKW Fahrer bog gegen 10.20 Uhr von der B463 nach links in die Verbindungsstraße in Richtung Asphaltmischwerk ab, als eine unachtsame VW-Fahrerin auf den LKW auffuhr. Es entstand Sachschaden. Der PKW der 36-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde augenscheinlich niemand. Jedoch wurden die PKW-Lenkerin und ihr ein Jahr altes Kind zur Beobachtung in das Krankenhaus gebracht.

