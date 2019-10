Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Motorradfahrer übersehen

Balingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist ein 54-jähriger Motorradfahrer in der Tieringer Straße mit einem Mercedes kollidiert und leicht verletzt worden.

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die Tieringer Straße in Richtung Lochen. Als der 62-Jährige nach links in die Römerstraße einbiegen wollte, ließ er zunächst einen entgegenkommenden PKW durchfahren. Danach leitete er den Abbiegevorgang ein. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah der Mercedes Fahrer ein entgegenfahrendes Motorrad. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 54-jährige Biker leicht am Fuß verletzte. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

