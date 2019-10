Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Schömberg (ots)

Ein 53-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Wellendinger Straße leicht verletzt.

Gegen 05.45 Uhr wollte der Fahrer des Mercedes aus dem Kuhwasen links auf die Wellendinger Straße abbiegen, als er den von links kommenden Radfahrer übersah und es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Der Radler verletzte sich leicht und wurde in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

