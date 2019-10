Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Vorfahrt missachtet

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Ein verletzter Zweiradfahrer und rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, auf der Bundesstraße 311. Eine 85-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr, von Möhringen kommend, an der östlichen Einmündung "Ob der Brücke" auf die B 311 ein. Hierbei missachtete die Seniorin die Vorfahrt eines 16-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Immendingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert und zog sich mehrere Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden.

