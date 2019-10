Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar/ Autobahn 81) Auto auf der Überholspur übersehen - Verursacher flüchtet

Sulz am Neckar/ Autobahn 81 (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, gegen 6.45 Uhr, einen Opel Zafira auf der Überholspur übersehen. Der Autofahrer scherte auf die Überholspur aus, um einen vorausfahrenden Pkw zu überholen und achtete nicht auf den von hinten heranfahrenden Opel. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 42-jährige Opel-Fahrerin den Wagen voll ab und geriet hierbei ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Opel von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Die 42-jährige Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen weißen Kastenwagen (Hochdachkombi) mit Dekorstreifen und blauer oder brauner Beschriftung handeln. Hinweise zum gesuchten Fahrzeug nimmt die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) entgegen.

