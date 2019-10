POL-TUT: (Rottweil) Radfahrer stürzt wegen Grünschnitt

Polizeipräsidium Tuttlingen

Ein 46-Radfahrer ist am Mittwoch, gegen 7.20 Uhr, auf einem Radwanderweg gestürzt und hat sich mehrere Prellungen zugezogen. Der Biker war auf der landwirtschaftlichen Verbindungsstraße/ Radweg vom Zimmerner Weg in Richtung Römerstraße unterwegs. Am Waldrand des "Bollerhofwaldes" erkannte der 46-jährige auf Grund der Lichtverhältnisse einen Grünschnitthaufen auf dem Radweg zu spät und kam zu Fall. Der Grünschnitt stammte von einer Firma, die tags zuvor in diesem Bereich Schnittarbeiten entlang des Radweges durchführte. Das angefallene Schnittgut wurde auf dem Weg ohne jegliche Absicherung zwischengelagert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen des Betriebes eingeleitet.

