Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Auffahrunfall

Deißlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall zwischen Trossingen und Schwenningen, ist am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, eine 47-jährige Toyota-fahrerin leicht verletzt worden. Die 47-Jährige fuhr von der Bundesstraße 523 am Kreisverkehr in Richtung Rottweil und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 55-jähriger Golf-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Toyota auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Die Autofahrerin wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert.

