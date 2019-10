Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Einbruch in Vereinsheim

Vöhringen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, in das Vereinsheim der SG Vöhringen in der Festallee eingedrungen. Die Täter traten eine Terrassentür ein und durchstöberten anschließend sämtliche Schubladen im Thekenbereich. Mit einer Beute von rund 50 Euro Wechselgeld verschwanden die Eindringlinge. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) entgegen.

