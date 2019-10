Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Einbruch in Café

Sulz am Neckar (ots)

Am Mittwoch sind in der Zeit zwischen, 1 Uhr und 15 Uhr, unbekannte Täter in ein Café in der "Untere Hauptstraße" eingedrungen. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in den Gastraum. Hier hatten es die Eindringlinge gezielt auf zwei Geldspielautomaten abgesehen. Die Täter knackten die Automaten und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden am Fenster wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Sulz (Tel.: 07454 92746) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell