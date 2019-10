Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Geschädigter gesucht - neuwertiges Mountain-Bike-Vorderrad aufgefunden

Balingen (ots)

Bei einer Durchsuchungsmaßnahme in einer Wohnung in Balingen fanden Beamte des Kriminalkommissariats Balingen ein neuwertiges Mountain-Bike-Vorderrad, das bislang nicht seinem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden konnte. Die Felge ist von der Marke Cube, Alexrims X20, Reifen der Marke Schwalbe, Smart Sam, 29x2.1, Bremsscheibe der Marke Tektro 160-24, Nabe der Marke Cube mit Schnellspanner. Der Geschdädigte wird gebeten sich bei der Polizei in Balingen, Tel. 07433/264-0 zu melden.

