POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Betrunkene springen an Bahngleisen rum

Albstadt-Ebingen (ots)

Am Dienstagabend haben drei sichtlich alkoholisierte junge Männer immer wieder die Bahngleise am Bahnhof in Albstadt-Ebingen überquert. Gegen 20.45 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass die Betrunkenen wartende Zuggäste anpöbelten und ständig die Bahngleise überqueren wollten. Als die Polizeibeamten eintrafen, forderten sie die Gruppe auf dies zu unterlassen. Zwei von ihnen zeigten sich nach dem Gespräch einsichtig. Der Dritte, ein 19-jähriger junger Mann, versuchte jedoch weiterhin auf die Bahngleise zurück zu gehen. Der junge Mann musste von der Streife in Gewahrsam genommen werden.

