Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Unfallflucht in der Herrenackerstraße - Die Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag in der Herrenackerstraße vor einer Arztpraxis, beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, einen parkenden Renault Megane beschädigt und die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.10 Uhr und 12.20 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hechingen (07471 9880-0) zu melden.

