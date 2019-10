Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Burladingen) Skoda-Fahrer verursacht Unfall und macht sich aus dem Staub - Zeugen gesucht

Burladingen (ots)

Auf der K7161 zwischen Melchingen und Salmendingen hat am Dienstagmorgen ein Skoda-Fahrer während eines Überholmanövers einen Unfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Um 8.45 Uhr befuhr der Unfallverursacher die K7161 in Richtung Salmendingen. An einer übersichtlichen Stelle überholte er eine Fiat-Fahrerin, obwohl ein LKW mit Anhänger entgegenkam. Der LKW-Fahrer musste bremsen und nach rechts ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Dadurch wurde ein Leitpfosten beschädigt und Schotter auf die Fahrbahn geschleudert, welcher die Frontscheibe der Fiat-Lenkerin beschädigte. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Hinweise zum flüchtigen Skoda nimmt die Polizei in Burladingen (07475 9500-10)entgegen.

