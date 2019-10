Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Vereinsheim

Balingen (ots)

Unbekannte Täter verschaffen sich in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt in ein Vereinsheim am Egelsee. Die Diebe beschädigten zunächst die Außenleuchten des Gebäudes und betraten danach durch eine Zauntür das Gelände des Vereinsheimes. Danach hebelten sie die Eingangstür auf, durchschlugen die Tür zum Gaststättenraum und durchwühlten sämtliche Räume. Sie entwendeten eine Geldkassette und Bargeld. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt zirka 3000 Euro. An Diebesgut erbeuteten die Täter lediglich Bargeld in geringer Höhe.

