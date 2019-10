Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall mit Fahrzeugüberschlag in der Bärenstraße

VS-Schwenningen (ots)

Eine erheblich betrunkene Frau hat am späten Dienstagabend in der Bärenstraße einen Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag verursacht. Die 36-jährige Frau war an diesem Abend gegen 22.50 Uhr mit über 2,6 Promille hinter dem Steuer eines Renault Twingos zusammen mit einem 48-jährigen Beifahrer zunächst in der Harzerstraße unterwegs. Von der Harzerstraße bog die Renault-Fahrerin nach links auf die Bärenstraße ab. Im weiteren Verlauf beschleunigte die Renault-Fahrerin auf der abschüssigen Bärenstraße und geriet dabei mit den rechten Rädern gegen den Randstein am rechten Fahrbahnrand. Beim heftigen Gegenlenken übersteuerte der Wagen, kam ins Schleudern und überschlug sich im Bereich der Volksbank. Dort blieb der Renault auf dem Dach liegen. Die betrunkene Frau und ihr Beifahrer hatten Glück und wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Renault entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein verständigter Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Wagens. Bei der erheblich alkoholisierten Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem musste sie ihren Führerschein abgeben und wird sich nun noch in einem entsprechenden Strafverfahren für ihre Alkoholfahrt und den dabei verursachten Unfall verantworten müssen.

