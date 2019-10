Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Drei verletzte Zweiradfahrer bei Unfall

Gosheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ein 15-jähriger Rollerfahrer war auf der Wehinger Straße unterwegs und ordnete sich auf die Linksabbiegespur in Richtung Zeppelinstraße ein. Im letzten Moment entschied sich der Jugendliche anders und fuhr auf den rechten Fahrstreifen zurück. In der Folge kam es zur Kollision mit einem von hinten heranfahrenden 17-jährigen Lenker eines Leichtkraftrades. Beim anschließenden Sturz zogen sich die beiden Fahrer und der Sozius des 15-Jährigen leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller war.

