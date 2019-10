Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Seniorin verursacht beim Einparken rund 11.000 Euro Sachschaden

Wehingen (ots)

Eine 84-jährige Seniorin hat am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, auf der Gosheimer Straße einen Schaden von rund 11.000 Euro verursacht. Die Autofahrerin parkte mit ihrem VW Polo in eine Parklücke ein und beschädigte hierbei einen Mercedes und einen Opel Corsa. Die Autofahrerin hatte ein Einsehen und gab ihren Führerschein an Ort und Stelle freiwillig ab.

