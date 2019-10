Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) 34-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen

Trossingen (ots)

Ein 34-jähriger Lenker eines Ford Focus ist am Dienstagabend wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Der Autofahrer war gegen 22.15 Uhr auf der Landesstraße 433 von Trossingen in Richtung Aldingen unterwegs und geriet auf der regennassen Straße in einer Kurve ins rechte Bankett. Beim Zurücklenken verlor der 34-Jährige die Kontrolle über den Wagen und schleuderte anschließend auf der linken Straßenseite in den Grünbereich. Der Autofahrer musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden. Am Ford entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell