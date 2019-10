Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Paktdienstwagen auf Abwegen - Rollendes Fahrzeug verursacht 17.000 Euro Schaden

Horb am Neckar (ots)

Der Wagen eines Paketdienstes ist am Mittwochmorgen gegen 03.00 Uhr in der Laiberstraße ins Rollen gekommen und hat durch seine führerlose Fahrt neben zwei Autos auch das Grundstück eines Anwohners beschädigt. Der Daimler war nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Er prallte erst gegen einen an der Straße geparkten Seat und überfuhr dann das Grundstück. Zum Stillstand kam der Wagen erst als er gegen eine A-Klasse knallte, die am Ende des Grundstücks geparkt war. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an der A-Klasse auf 6.000 Euro. Am Seat entstand ein Schaden von 4.000 Euro, im Garten in Höhe von 2.000 Euro. Der Schaden am Paketauto selbst wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell