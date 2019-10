Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Ein 57 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Kirchstraße einem vorrausfahrenden Wagen aufgefahren. Der Mann verletzte sich durch den Unfall leicht am Bein. Er hatte zu spät gesehen, dass der vor ihm fahrende Audi abbiegen wollte. Durch das Auffahren entstand am Audi und dem VW des 57-Jährigen ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

