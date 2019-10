Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Radfahrer von Mercedes erfasst

Schömberg (ots)

In der Wellendinger Straße ist am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr ein Radfahrer von einem Mercedesfahrer übersehen und angefahren worden. Der 53 Jahre alte Radler verletzte sich dadurch leicht. Zur weiteren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 36 Jahre alte Autofahrer kam aus Richtung Kuhwasen und wollte in die Wellendingeer Straße abbiegen, als er mit dem Zweiradfahrer zusammenstieß. An dem Daimler und dem Fahrrad entstand insgesamt ein Schaden von etwa 1.100 Euro.

