Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Geparkten Audi gestreift

Albstadt-Tailfingen (ots)

Einen Schaden von rund 7.000 Euro hat am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr eine Autofahrerin in der Dr.-Hermann-Bizer-Straße durch einen Verkehrsunfall verursacht. Die 22 Jahre alte Fahrerin kam auf ihrer Fahrt zu weit nach rechts und streifte einen am Straßenrand geparkten Audi. Ihr Renault war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

