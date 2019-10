Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Rücksichtsloser Audi - Fahrer

Balingen (ots)

Zu einer Nötigung und Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist es am Montagmittag an der Kreuzung Ostdorfer Straße und Albrechtstraße gekommen.

Gegen 11:45 befuhr eine 61-Jährige die Ostdorfer Straße in Richtung Ostdorf. Als sie an der Kreuzung zur Albrechtstraße über die grüne Ampel fuhr, bog ein weißer Audi von rechts in die Ostdorfer Straße ein und nahm der Fahrerin die Vorfahrt. Diese musste stark abbremsen und hupte dem Vorfahrtnehmenden. In Folge dessen beschleunigte der Fahrer des weißen Audi´s und machte anschließend eine Vollbremsung bis zum Stillstand. Die 61-jährige sowie ein dahinter befindlicher LKW mussten erneut stark abbremsen um einen Auffahrunfall zu vermeiden. An der nächsten Bushaltestelle der Ostdorfer Staße blieb der Lenker des Audis stehen und zeigte der Frau die Scheibenwischer-Geste. Die Polizei ermittelt nun wegen der Vorfahrtsverletzung und Nötigung im Straßenverkehr.

