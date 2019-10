Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Firmeneinbruch in der Siemensstraße

Dornstetten (ots)

In der Nacht zum Samstag hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Firma in der Siemensstraße einzubrechen. Der Einbrecher hebelte am Rahmen eines ebenerdig gelegenen Bürofensters. Trotz seiner Anstrengungen gelang es ihm nicht, das Fenster zu öffnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

