Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflucht in der Schlachthausstraße

VS-Villingen (ots)

Am Montag, im Zeitraum zwischen 06.20 Uhr und 13.30 Uhr, ist ein Unbekannter in der Schlachthausstraße gegen einen an der Ecke Voltastraße abgestellten BMW Kombi gefahren und hat sich danach "aus dem Staub gemacht". Der Unfallverursacher dürfte ein größeres Fahrzeug gefahren haben und richtete mit diesem an der Fahrertüre des BMWs rund 2000 Euro Sachschaden an. Sachdienliche Hinweise zu der begangenen Unfallflucht nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

