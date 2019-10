Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Dettingen) Vorfahrt missachtet

Horb-Dettingen (ots)

An der Kreuzung Hohenbergstraße/Haldenweg sind am Montagmorgen zwei PKW zusammengestoßen. Ein Beteiligter verletzte sich. An einem der beiden Autos entstand Totalschaden.

Gegen 6.30 Uhr fuhr der spätere Unfallverursacher auf dem Haldenweg ortseinwärts. An der Kreuzung mit der Hohenbergstraße missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden Personenkraftwagens und stieß mit ihm zusammen. Er fuhr dem Seat wuchtig in die Seite. Dabei verletzte sich der 39-jährige Seat Fahrer leicht. Ein Rettungsteam brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Seat entstand Totalschaden. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf ewtwa 12.500 Euro.

