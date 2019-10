Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 60-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße hat sich ein 60-jähriger Radfahrer am späten Montagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Ein Autofahrer stand mit einem Mercedes der E-Klasse vor einem Gebäude des Berliner Platzes, größten Teils auf dem dort verlaufenden Radweg der Berliner Straße, und wollte in Richtung Außenring auf die Straße fahren. Hierzu schaute der Autofahrer nach hinten, um eine Lücke im fließenden Verkehr abzuwarten. Zeitgleich war der 60-Jährige auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Gerade als der Radler um den stehenden Mercedes herumfahren wollte, fuhr dieser an. In der Folge prallte der Radfahrer gegen das sich in Bewegung setzende Auto und stürzte. Hierbei zog sich der 60-Jährige mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der leicht verletzte Radler vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht.

