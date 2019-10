Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Mit über 2,6 Promille Auto gefahren und Unfall verursacht

VS-Villingen (ots)

Mit über 2,6 Promille hinter dem Steuer eines 5er BMWs ist ein 39-Jähriger am Montagabend in Villingen unterwegs gewesen und hat hierbei einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 20.30 Uhr stadtauswärts auf dem Habsburgerring. Kurz vor der Einmündung der Straße "Am Schwalbenhaag" geriet der 39-Jährige mit dem BMW zu weit nach links, überfuhr dabei eine Verkehrsinsel sowie ein darauf montiertes Verkehrszeichen und blieb dann mit dem beschädigten Wagen mitten auf der Straße stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Abgabe des Führerscheines kommt auf den 39-Jährigen nun noch ein Strafverfahren zu. Der nicht mehr fahrbereite BMW wurde abgeschleppt.

