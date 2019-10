Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Abgestelltes Auto im Klinik-Parkhaus angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Autofahrer am Montagvormittag im Parkhaus des Schwarzwald-Baar-Klinikums gegen einen dort abgestellten Mercedes der C-Klasse gefahren. Ohne sich um den verursachten Schaden an dem Mercedes in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Mercedes parkte im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.40 Uhr auf Parkdeck fünf des Parkhauses. In dieser Zeit muss sich der Unfall ereignet haben. Die Polizei Villingen (07721 601-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

