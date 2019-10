Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vorfahrt nicht beachtet

Oberndorf am Neckar (ots)

Drei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 15.35 Uhr, auf der Kreisstraße 5500. Ein 18-jähriger Lenker eines Ford Focus war aus Richtung Trichtingen auf der Kreisstraße unterwegs. An der Einmündung zur Austraße missachtet der junge Mann die Vorfahrt eines 68-jährigen Fiat-Fahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht der Kollision wurde der Focus noch gegen einen wartenden Pkw im Einmündungsbereich geschleudert. Die beiden Autofahrer und ein 4-jähriges Kind im Fiat, zogen sich leichte Verletzungen zu.

